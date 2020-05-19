США уже в среду направят первую партию аппаратов ИВЛ в Россию

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19 мая 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, Samuel Corum/Keystone Press Agency

Соединенные Штаты Америки уже в будущую среду, 20 мая, направят в Россию первую партию из 50 аппаратов ИВЛ. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс.

По словам Росс, в настоящий момент Россия переживает "кризис общественного здравоохранения" из-за вспышки коронавируса нового типа, вследствие чего президент США Дональд Трамп предложил поставить российской стороне 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Завтра будут отправлены первые 50 устройств, а остальные будут изготовлены немного позже.