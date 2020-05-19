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Пелоси возмущена намерениями Трампа бесплатно поставить России аппараты ИВЛ

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пелоси возмущена намерениями Трампа бесплатно поставить России аппараты ИВЛ
спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, XinHua

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выразила свое возмущение в связи с намерением администрации президента страны Дональда Трампа бесплатно поставить в Россию 200 аппаратов ИВЛ.

Накануне высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов сообщил, что власти страны безвозмездно поставят в РФ 200 аппаратов искусственной вентиляции легких в рамках помощи в борьбе с COVID-19.

Пелоси в беседе с журналистами заявила, что Трамп и его администрация отдают России аппараты ИВЛ более чем на 5 миллионов долларов, хотя Москва "вполне может позволить себе заплатить". По мнению спикера палаты представителей США, действующий президент Штатов "заправляет делами неприемлемым способом".

ЕТ
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