Пелоси возмущена намерениями Трампа бесплатно поставить России аппараты ИВЛ

Аргументы Недели → В мире 13+

19 мая 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, XinHua

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выразила свое возмущение в связи с намерением администрации президента страны Дональда Трампа бесплатно поставить в Россию 200 аппаратов ИВЛ.

Накануне высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов сообщил, что власти страны безвозмездно поставят в РФ 200 аппаратов искусственной вентиляции легких в рамках помощи в борьбе с COVID-19.

Пелоси в беседе с журналистами заявила, что Трамп и его администрация отдают России аппараты ИВЛ более чем на 5 миллионов долларов, хотя Москва "вполне может позволить себе заплатить". По мнению спикера палаты представителей США, действующий президент Штатов "заправляет делами неприемлемым способом".