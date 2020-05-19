Пелоси возмущена намерениями Трампа бесплатно поставить России аппараты ИВЛ

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выразила свое возмущение в связи с намерением администрации президента страны Дональда Трампа бесплатно поставить в Россию 200 аппаратов ИВЛ.
Накануне высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов сообщил, что власти страны безвозмездно поставят в РФ 200 аппаратов искусственной вентиляции легких в рамках помощи в борьбе с COVID-19.
Пелоси в беседе с журналистами заявила, что Трамп и его администрация отдают России аппараты ИВЛ более чем на 5 миллионов долларов, хотя Москва "вполне может позволить себе заплатить". По мнению спикера палаты представителей США, действующий президент Штатов "заправляет делами неприемлемым способом".