США недовольны размером китайской компенсации за коронавирус

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18 мая 2020, 23:03 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, США, статуя Свободы

КНР обязан увеличить компенсацию в $2 млрд пострадавшим от коронавируса государствам, считает руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот.

По его словам, Китай несет особую ответственность, как источник вспышки. Руководитель пресс-службы отметил, что Соединенные Штаты выделили уже больше $10 млрд на борьбу с COVID-19.

Напомним, пострадавшие от коронавирусной пандемии страны в течение двух лет могут получить финансовую помощь в размере 2 миллиарда долларов. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин.