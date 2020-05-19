Макрон призвал Европу к большей самостоятельности

Аргументы Недели → В мире 13+

19 мая 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент Франции Эммануэль Макрон, Barbara Neyman/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей Европы к большей самостоятельности. Политик также считает, что европейским странам следует снижать зависимость в стратегических секторах экономики.

По мнению Макрона, уменьшение зависимости от внешних факторов особенно важно в сферах производства лекарств и бизнеса. Кроме того, глава Франции убежден, что европейским государствам необходимо становиться более амбициозными в процессе привлечения ключевых инвестиций.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы больше не могут рассчитывать на защиту Североатлантическим альянсом своих союзников.