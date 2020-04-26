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Трамп и Макрон хотят провести реформирование ВОЗ

, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Трамп и Макрон хотят провести реформирование ВОЗ
фото: pixabay.com

Президент Соединенных Штатов и его французский коллега Эммануэль Макрон согласились в необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир, в воскресенье, 26 апреля.

«Президент Трамп и президент Макрон согласились в необходимости реформировать ВОЗ», - высказал он.

Ранее президент Дональд Трамп принял решение перекрыть финансирование ВОЗ, «пока они будут расследовать ошибки», на это выделили три месяца. При этом американский лидер считает, что они не смогли предотвратить пандемию и пригрозил добиться реформирования ВОЗ.

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