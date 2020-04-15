Трамп остановил финансирование ВОЗ и пригрозил организации реформами

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15 апреля 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Американский президент Дональд Трамп продолжает возлагать вину за распространение коронавируса на ВОЗ. Глава США перекрыл финансирование организации, «пока они расследуют свои ошибки».

Ежегодно Соединенные Штаты выделяли на финансирование ВОЗ порядка полмиллиарда долларов, однако Дональд Трамп принял решение приостановить финансирование. По его словам, организация не справилась со своей задачей и не смогла предотвратить пандемию. Также президент США выделил 3 месяца на внутренние расследования и пригрозил добиться реформирования ВОЗ.

«Сейчас важна совместная работа всего международного сообщества. В рамках усилий, направленных на победу в войне с COVID-19, необходимо поддерживать ВОЗ, но не сокращать ресурсы для деятельности ее или любой другой гуманитарной организации», - осудил решение Трампа генсек ООН Антониу Гутерреш.