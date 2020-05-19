В Совфеде оценили включение дипломатами Курил в состав Японии

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19 мая 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов утром во вторник, 19 мая, прокомментировал данные о включении японскими дипломатами Курильских островов в состав Японии.

Ранее стало известно, что в МИД Японии заявили, что Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи являются островами, на которые распространяется суверенитет страны.

По мнению Олега Морозова, в Токио питали иллюзии, что мирный договор с Москвой "можно увязать" с вопросом о "северных территориях". Сенатор напомнил, что предложении России было другим – мирный договор без всяких предварительных условий.