В МИД Японии вновь заявили о суверенитете страны над Курилами

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19 мая 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Японии, pixabay.com

В Министерстве иностранных дел Японии вновь заявили о суверенитете страны над Курилами. В ведомстве напомнили, что мирный договор с РФ может быть заключен лишь после решения вопроса об островах.

В ежегодном докладе Министерства иностранных дел Японии подчеркивается, что страна имеет полное право на "северные территории", передает утром во вторник, 19 мая, kp.ru.

Подчеркивается, что данным словосочетанием Токио в документе называет южные острова Курильского архипелага.

Напомним, ранее в СМИ появился прогноз о том, что Японию ждет разгромное военное поражение, если Токио выберет силовой путь разрешения территориального спора с Москвой.