В Дании решили открыть кафе, рестораны и пабы

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19 мая 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Копенгаген. Фото: Pixabay

В Дании возобновили работу кафе, пабы и рестораны. Владельцам заведений выдвинули условие – размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга.

Ранее в стране открыли детские сады и начальные школы, начали работать салоны красоты и другие предприятия среднего и малого бизнеса. В Дании также не обязательно носить маски, а жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек.

Сообщается, что в июне здесь будут открыты музеи, кинотеатры и зоопарки.

Ранее сообщалось, что страны Балтии и Скандинавии возвращаются к нормальной жизни.