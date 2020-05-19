В Дании решили открыть кафе, рестораны и пабы

В Дании возобновили работу кафе, пабы и рестораны. Владельцам заведений выдвинули условие – размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга.
Ранее в стране открыли детские сады и начальные школы, начали работать салоны красоты и другие предприятия среднего и малого бизнеса. В Дании также не обязательно носить маски, а жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек.
Сообщается, что в июне здесь будут открыты музеи, кинотеатры и зоопарки.
Ранее сообщалось, что страны Балтии и Скандинавии возвращаются к нормальной жизни.