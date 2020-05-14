Страны Балтии и Скандинавии возвращаются к нормальной жизни

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14 мая 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

С начала мая в балтийских и скандинавских странах пошли на существенное смягчение карантина. Там стремятся оживить экономику, но при этом не спровоцировать рост числа заболеваний COVID-19 и вторую волну эпидемии.

Латвия

На прошлой неделе правительство анонсировало масштабные послабления, самое главное из них - можно собираться группами до 25 человек, соблюдая дистанцию в два метра. В ограниченном режиме возобновляются спортивные тренировки, богослужения и камерные культурные мероприятия. Открывается Национальная библиотека, небольшие кинотеатры и музеи. Обучение пока дистанционно, а детские сады открываются для дошкольников 5-6 лет. С начала эпидемии в стране заболели 950 человек, из них больше 600 уже выздоровели. В Латвии очень низкая смертность по сравнению с другими странами ЕС. По этому показателю страна уступает только Словакии.

Литва

С 27 апреля вступили в силу первые смягчения: заработали уличные кафе и рестораны, салоны красоты, музеи. С 18 мая ослабления продолжатся: начнут работу торговые центры и рынки, откроются рестораны с рассадкой внутри, а также спортивные центры, где пока можно будет заниматься в индивидуальном порядке. Будут разрешены мероприятия численностью до 30 человек на открытом воздухе, с 30 мая - в помещениях, при соблюдении правил дезинфекции. Откроются детские сады, но школьники и студенты пока продолжат учиться дистанционно. Медикам, работающим в Вильнюсе, администрация раздала ваучеры на общую сумму в 400 тысяч евро, которые можно потратить в ресторанах: чтобы одновременно поблагодарить врачей и обеспечить рестораны первыми клиентами.

Эстония

С 18 мая в стране можно собираться группой не более 10-ти человек в закрытых помещениях - в частности, откроются библиотеки, музеи, Таллинский зоопарк, загсы, будет разрешено проводить службы и отпевания в часовнях. Помимо мер общественного порядка, Эстония постепенно меняет и работу больниц, возвращая их к стандартному режиму.

Финляндия

Министр образования Ли Андерссон сообщила, что до осени школьникам будет предоставлена возможность учиться как очно, так и дистанционно. Помимо школ, Финляндия открывает границы, но пока только для жителей Шенгенской зоны: с 14 мая въезд и выезд не будет ограничен. С 1 июня должны открыться музеи, библиотеки, Национальная опера, бассейны, спортивные центры. Можно будет собираться группами до 50 человек. При этом финнов старше 70 лет призывают и дальше, по возможности, избегать любых социальных контактов.

Норвегия

С 7 мая разрешено встречаться группами до 20 человек с соблюдением дистанции в метр. Возобновляются спортивные тренировки, разрешены публичные мероприятия численностью до 50 человек с соблюдением санитарных норм. С 15 июня правительство планирует разрешить мероприятия численностью до 200 человек. С 11 мая открываются школы, занятия в университетах пока проходят дистанционно.

Дания

Значительные смягчения должны произойти после 8 июня. На этой стадии планируется открыть музеи, театры, галереи, кинотеатры, школы иностранных языков, курсы для безработных, возобновить занятия спортом в помещениях. Сейчас можно собираться группами до 50 человек — после 8 июня это количество может быть увеличено. Примерно в начале августа планируется открыть университеты, бассейны и аквапарки, спортцентры и дискотеки. Дети из младших классов возобновили обучение в школах еще с 15 апреля.