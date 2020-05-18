20 мая Турция откроет границы для иностранных туристов

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18 мая 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Турция. Фото: Pixabay

В список государств, чьи туристы остаются в приоритете, вошла Россия.

Кроме РФ, турецкие границы откроются для граждан еще 30 государств, среди которых Грузия, Азербайджан, Украина, а также некоторые страны Европы и Ближнего Востока.

Сообщается, что на первых порах туристам будет доступен только оздоровительный отдых, позже турецкие власти намерены опробовать противокоронавирусные меры по приему иностранцев в комплексах с медицинским уклоном.

По данным министерства туризма Турции, если коронавирус удастся обуздать, то уже в 2021 году страна сможет принять 63 млн туристов.

Ранее сообщалось, что в Турции опять ввели комендантский час.