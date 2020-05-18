В Турции опять ввели комендантский час

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18 мая 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, Стамбул

Власти Турции вводят комендантский час, который будет действовать с 23 по 26 мая, в рамках борьбы с распространением коронавируса встранее. Об этом сообщил сегодня Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.

Комендантский час будет действовать по всей стране на период празднования окончания Рамадана. С 29 мая будут частично открываться мечети для некоторых коллективных молитв, но при условии соблюдения санитарных мер, добавил Эрдоган.

Ранее состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подробно обсудили тематику борьбы с пандемией коронавируса, а также сотрудничество двух стран по вопросам методик лечения и разработки вакцин.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 150 тыс., умер 4 171 человек, выздоровели 111 577.