Министр здравоохранения США заявил, что ВОЗ не смогла выполнить свою основную миссию

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18 мая 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Девушка у компьютера. Фото: Pixabay

Глава Минздрава США Алекс Азар возложил на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ответственность за большое количество смертей от коронавируса.

По его словам, ВОЗ не смогла выполнить свою основную миссию, которая заключается «в распространении информации и транспарентности».

Азар заявил, что нужно быть честными по поводу того, почему вспышка коронавируса вышла из-под контроля.

«Эта организация оказалась неспособна получить информацию, которая была нужна миру, и эта неспособность обернулась многими жертвами», - сказал Азар в ходе выступления на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ.

Ранее сообщалось, что США могут возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения.