США могут возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения

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16 мая 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

Капитолий, pixabay.com

СМИ утром в субботу, 16 мая, сообщают, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может в будущем возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным телеканала Fox News, который ссылается на поступившее в его распоряжение письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, если США возобновят финансирование организации, то будут делать это в том же объеме, что и Китай.

Подчеркивается, что Вашингтон видит в работе ВОЗ определенные недостатки, однако считает, что у организации имеется большой потенциал.