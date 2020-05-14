Китай втихаря заранее скупил по всему миру медицинское оборудование и лекарства против вирусов

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14 мая 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Американские спецслужбы уличили китайское руководство в сокрытии опасности эпидемии. ВОЗ сообщила миру о вспышке коронавируса уже после того, когда в Китае эпидемия набрала большие масштабы.



Китай не терял времени и втихаря приобретал антивирусные препараты по всему миру. После этого китайское руководство пригрозило ВОЗ прекратить с ней сотрудничество, если медицинская организация объявит о масштабах бедствия в Китае. Чрезвычайное положение было объявлено только в конце января.



Информация ЦРУ привлекла внимание политиков США, администрации президента, Конгресса. На фоне развивающегося скандала и угрожающих санкций, Китай планирует сократить торговые отношения с Америкой и её союзниками. Полный разрыв экономических и политических связей между государствами на данный момент невозможен, так как от этого пострадают и американские интересы. Остаётся надеяться, что до момента президентских выборов в США между Вашингтоном и Пекином не произойдёт военного конфликта в Южно-Китайском море. Именно в этом регионе в последние месяцы нарастало напряжение между странами. КНР и США увеличивали своё присутствие и наращивали там военный потенциал.



