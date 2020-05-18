В Швеции в апреле была зафиксирована самая высокая смертность за последние 27 лет

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18 мая 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Метро в Стокгольме. Фото: Pixabay

По данным Национального института статистических данных, в апреле в Швеции скончалось больше людей, чем в какой-либо другой месяц, начиная с 1993 года.

В апреле 2020 года в Швеции умерло 10,4 тысяч человек. В декабре 1993 года скончалось 11 тысяч человек, что было связано с эпидемией сезонного гриппа.

С начала пандемии коронавируса в стране было зафиксировано около 30 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 3,6 тысяч человек скончалось.

В Швеции в отличие от других скандинавских и европейских стран не вводили жестких ограничительных мер и не прекращали работу предприятий.

Ранее главный эпидемиолог Швеции выразил уверенность, что именно его страна правильно борется с пандемией.