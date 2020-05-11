Главный эпидемиолог Швеции уверен, что именно его страна правильно борется с пандемией

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11 мая 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Financial Times

Pixabay

Швеция, в отличие от многих других европейских стран, не стала вводить жесткий карантин и массово останавливать работу предприятий. Власти страны считают, что осенью возможна вторая волна инфекции, но шведы уже будут обладать более высоким уровнем иммунитета по сравнению с жителями стран, где вводились ограничительные меры.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что уникальная стратегия страны по борьбе с коронавирусом гарантирует, что вторая волна заболеваемости будет очень слабой. Он привёл данные, согласно которым к концу мая 40% жителей столицы страны Стокгольма будут иметь иммунитет к Covid-19, что даст стране преимущество в борьбе с вирусом, с которым нам придется жить очень долго. Тегнелл также убеждён, что другие государства будут вынуждены вернуться к изоляции осенью: "Осенью будет вторая волна. Швеция будет иметь высокий уровень иммунитета, и число случаев, вероятно, будет довольно низким”, – сказал он в интервью Financial Times. "А вот у Финляндии будет очень низкий уровень иммунитета. Придется ли Финляндии снова оказаться в полной изоляции?”

Начальные и средние школы, рестораны, кафе и магазины в Швеции работают в обычном режиме, а органы здравоохранения полагаются на добровольное социальное дистанцирование, и советуют людям работать из дома. Запрещено собираться компаниями более 50 человек, но это кажется очень мягким подходом в сравнении с большинством других стран, где нельзя собираться даже больше двух. Число погибших от вируса в Швеции сейчас превышает 3000 человек. Это значительно выше, чем у соседей в Дании, Норвегии и Финляндии. Там число жертв не превышает 1000.

Тегнелл сказал, что потребуется от одного до двух лет, чтобы понять, чья стратегия сработала лучше и какой ценой для общества. Он подчеркнул, что подход Швеции заключается в возможности для людей вести нормальную жизнь. Сам он считает, что европейские лидеры, опасаясь, что их системы здравоохранения будут перегружены, просто скопировали подход Китая. Многие страны надеются, что им удастся сдерживать распространение вируса до тех пор, пока не будет найдена вакцина. “Это большая ошибка – сидеть и ждать вакцины. Это займет гораздо больше времени, чем мы думаем. И в конце концов, мы не знаем, насколько хорошей вакциной это будет. Это еще одна причина для проведения такой политики", – отметил эпидемиолог.

Несмотря на то, что многим подход Швеции кажется здравым, надо понимать, что статистика смертности на душу населения не играет с пользу этого метода. На данном этапе Швеция отстает только от Великобритании, Италии, Бельгии и Испании.