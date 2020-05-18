Более 100 миллионов китайцев попали под новый карантин

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18 мая 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Китай, полиция, коронавирус. Фото: Pixabay

На северо-востоке Китая отмечена новая вспышка коронавирусной инфекции. Это стало основанием для введения строгих мер изоляции.

Очагом инфекции называют провинцию Цзилинь. В регионе зарегистрировали 34 новых случая заражения, тем не менее в провинции прекращено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы.

Сообщается, что власти полностью заблокировали город Шулань, находящийся в провинции Цзилинь. В регион отправлена правительственная комиссия во главе с вице-премьером правительства. Меры принимаются кардинальные – уволены несколько местных высокопоставленных чиновников, включая главу городского комитета компартии в Шулане и главу городской комиссии по здравоохранению.

В настоящее время в городе разрешено выходить из дома раз в два дня на два часа для покупок и только одному человеку на семью.

Ранее сообщалось, что Китай готов заплатить «за коронавирус» $2 млрд пострадавшим странам.