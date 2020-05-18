16 тыс. временно освобожденных в Иране из-за COVID-19 заключенных не вернутся в тюрьму

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18 мая 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

тюрьма, pixabay.com

В Иране минимум 16 тысяч временно освобожденных в связи с распространением коронавируса нового типа заключенных не вернутся в тюрьму, так как за время отпуска к концу подойдут сроки их заключения.

Глава Организации государственных тюрем Ирана Асгар Джахангир подчеркнул, что заключенные, у которых за период временного освобождения закончится срок, смогут остаться на свободе.

Напомним, в начале марта иранские власти приняли решение о временном "отпуске" для некоторых заключенных на фоне распространения COVID-19. Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси уточнил, что их освобождают таким образом, чтобы не создавать угрозу другим членам общества.