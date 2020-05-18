США будут решать проблемы Украины с помощью видеоигр

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18 мая 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: игрок, pixabay.com

Госдепартамент США планирует заняться решением социальным проблем украинского общества с помощью «серьезных игр». Документ о конкурсе американского посольства в Киеве среди организаций попало в распоряжение RT.

«Основные стратегические цели таковы: укрепление деловых отношений между США и Украиной посредством предоставления транспарентной платформы для сотрудничества, создание лучших условий для бизнеса, а также решение социальных проблем Украины за счёт разработки «серьёзных игр», - говорится в тексте.

Отмечается, что наставниками выступят американские производители видеоигр и прочие специалисты с обеих сторон. Среди 50 разработчиков Украины проведут семинар по социальным вопросам, в которого его участники начнут работу над «серьёзными играми». Кроме того, у них будет возможность представить свои идеи на Comic Con Ukraine. На весь проект Госдепартамент выделит до 100 тыс. дол.

«… должна быть учтена возможность сотрудничества с торговой службой США с тем, чтобы представить американские компании — разработчики игр на украинском рынке и развивать отношения с их украинскими коллегами», - пояснили в ведомстве.

Ранее на Украине предложили переименовать страну в Русь.