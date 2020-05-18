На Украине поддержали идею переименовать страну в Русь

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18 мая 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: флаг Украины, pixabay.com

Украинский адвокат Андрей Федур предложил переименовать Украину в Русь. Кроме того, в своем обращении к общественности он раскритиковал политику нынешнего президента страны Владимира Зеленского.

«Еще год назад нынешний гетман, будучи ребенком почти непорочного политического зачатия, хотел все изменить, даже место своего дворца. Но посетив бал Сатаны, он не нашел ничего лучше, чем музей Ленина, тот сегодня назван "Украинский дом". И какая-то высшая сила его к Ленину не пустила», - прокомментировал он решение Зеленского о переезде органов власти в новое здание в начале политической карьеры.

Федур отметил, что президент продолжит создавать свой «адский круг», если его «не разорвать». Адвокат поддержал людей, которые выступают «за учреждение украинского государства под названием Русь».

Ранее в партии Владимира Зеленского предложили вернуть советскую медицину для борьбы с пандемией.