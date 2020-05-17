У Зеленского предложили вернуть советскую медицину

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17 мая 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Верховная Рада, wikipedia.org

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко, комментируя ситуацию с украинской системой здравоохранения, призвал вернуть медицину времён Советского Союза.

«Да, я хочу, чтобы была система, как в СССР. И пандемия показала, что это лучшая система», - пояснил он.

Шевченко отметил, что экс-глава Минздрава Ульяна Супрун создала капиталистическую систему, которая не показала соответствующих результатов на Украине. По его словам, советской медицине удалось справиться и с более серьёзными заболеваниями. Депутат заявил, что этот опыт необходимо перенять.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марина Бардина сообщила о смене Владимиром Зеленским стратегии по урегулированию конфликта на Донбассе.