Депутат Рады Украины Бардина заявила о смене Зеленским стратегии по Донбассу

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17 мая 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

нардеп М. Бардина, фото из соцсети

Депутат Верховной Рады Украины Марина Бардина сообщила о смене Владимиром Зеленским стратегии по урегулированию конфликта на Донбассе. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марина Бардина напомнила, что стратегия по Донбассу, когда к власти пришел Зеленский, была выстроена его предшественником Петром Порошенко.

По ее словам, придя к власти Зеленский "попытался двигаться тем путем, который был раньше" и понял, что стратегия, продуманная Порошенко, не сработала в течении шести лет и не произойдет в дальнейшем. Бардина пояснила, что подход Зеленскго по Донбассу меняется в сторону выполнения минских соглашений, переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Депутат Рады напомнила, что на этой неделе впервые состоялись переговоры официальных должностных лиц Украины.

Бардина отметила, что при Зеленском Киев начал разведение войск, обмен пленными, пытается организовать выборы в Донбассе. По ее словам, сейчас главное - предоставление "Красному кресту" доступа "на оккупированные территории", и после этого гуманитарная организация поможет уточнить списки для обмена пленными по схеме "всех на всех".

Полпред РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов 15 мая сообщил, что видеоконференция группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины чуть было не сорвалась из-за отказа киевских властей взаимодействовать с представителями ДНР и ЛНР.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что Украина не должна снимать вопрос возвращения Крыма и Донбасса с повестки дня и отодвигать его на задний план.