Глава Верховной Рады назвал условие для возвращения Крыма Украине

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16 мая 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

Jaap Arriens / globallookpress.com, флаг Украины

Украина не должна снимать вопрос возвращения Крыма и Донбасса с повестки дня и отодвигать его на задний план. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Как отметил спикер, возвращение этих "временно оккупированных территорий" является процессом небыстрым и тяжелым. Сейчас перед Украиной стоит проблема коронавируса, ударившая "и с точки зрения реализации реформ, и с точки зрения экономических возможностей". Но Украина должна продолжать оказывать на РФ международное давление. При этом нельзя "забывать развивать собственное государство".

"Если на территории свободной страны будет лучше, то и возвращать временно оккупированные территории будет легче", - подытожил Разумков в эфире радио "Свобода". А события марта 2014 года, по его мнению, "язык не поворачивается назвать референдумом".

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в рамках недавнего разговора с журналистами рассказал, какие области может "потерять" Украина.