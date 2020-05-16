В Совфеде рассказали, какие территории может «потерять» Украина

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16 мая 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

флаг Украины, pixabay.com

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в рамках недавнего разговора с журналистами рассказал, какие области может "потерять" Украина.

Джабаров уточнил, что Россию тревожит сложившаяся на Украине ситуация, при которой Владимир Зеленский фактически не управляет страной. Сенатор не исключил, что "определенные силы" на украинской территории могут расшатать государственность.

По словам Владимира Джабарова, за регионами Юго-Востока, которые не хотят и слышать о возвращении в состав Украины, могут последовать Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье, однако они "пока выжидают".

Сенатор также не исключил, что уже до конца текущего года украинская сторона может объявить о своем выходе из Минских соглашений.