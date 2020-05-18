Названа предварительная причина смерти китайского посла в Израиле

Аргументы Недели → В мире 13+

18 мая 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: флаг Китая, pixabay.com

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал возможную причину смерти посла Китая в Израиле Ду Вэя. Известно, что 17 мая дипломата обнаружил мертвым его помощник в собственном доме.

«По предварительным данным, скончался неожиданно по причине проблем со здоровьем, точная причина смерти нуждается в дальнейшей проверке», - высказал он.

Лицзянь выразил глубокие соболезнования родным и близким усопшего.

В связи со смертью посла в Израиль была направлена специальная группа для проведения внутреннего расследования из Китая. На теле умершего не нашли следов насилия.

Напомним, что Ду Вэй был назначен на свою должность в феврале 2020 года.