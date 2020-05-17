Посла Китая нашли мертвым в своем доме в Израиле

СМИ сообщили, что у себя дома в Герцлии обнаружен мёртвым посол Китая в Израиле Ду Вэй. Об этом стало известно в воскресенье, 17 мая.
«Посол был найден мертвым в своей кровати», - пояснили в источнике.
Известно, что посла нашел его помощник. Позже он публично подтвердил смерть дипломата. Ду Вэй скончался в возрасте 58 лет.
Полиция организовала проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента. Причина смерти и подробности расследования не раскрываются.
Ду Вэй был назначен на должность посла в феврале 2020 года. У него остались жена и сын, которых нет в стране.
Ранее сообщалось, что умер представитель Ирана в ОПЕК.