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Посла Китая нашли мертвым в своем доме в Израиле

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ynetnews.com

Посла Китая нашли мертвым в своем доме в Израиле
фото: свеча, pixels.com

СМИ сообщили, что у себя дома в Герцлии обнаружен мёртвым посол Китая в Израиле Ду Вэй. Об этом стало известно в воскресенье, 17 мая.

«Посол был найден мертвым в своей кровати», - пояснили в источнике.

Известно, что посла нашел его помощник. Позже он публично подтвердил смерть дипломата. Ду Вэй скончался в возрасте 58 лет.

Полиция организовала проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента. Причина смерти и подробности расследования не раскрываются.

Ду Вэй был назначен на должность посла в феврале 2020 года. У него остались жена и сын, которых нет в стране.

Ранее сообщалось, что умер представитель Ирана в ОПЕК.

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