Умер представитель Ирана в ОПЕК

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16 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mehr

фото: pixabay.com

Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили скончался на 69-м году жизни в больнице в Тегеране. Об этом сообщило министерство нефти страны в субботу, 16 мая.

Отмечается, что в начале мая Каземпур Ардебили впал в кому после кровоизлияния в мозг. Последние семь лет он являлся делегатом Ирана в ОПЕК.

Хосейн Каземпур Ардебили с 1980 по 1981 год был главой Министерства торговли Ирана, с 1990 по 1995 год работал послом Ирана в Японии. Занимал должности замминистра экономики и замглавы МИД Ирана.

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