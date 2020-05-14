Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы. Друг семьи раскрыл подробности его состояния

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14 мая 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

фото: медик, pixabay.com

Друг семьи Хабиба Нурмагомедова и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов рассказал, что отец спортсмена Абдулманап очнулся после комы. Об этом стало известно в четверг, 14 мая.

«Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце», - пояснил он.

Рабаданов отметил, что отец бойца находится на лечении в московском военном госпитале, но к нему пока никого не пускают. По его словам, Нурмагомедова-старшего забрали в больницу после того, как он две недели провел на стройке спортивной базы недалеко от Махачкалы. Однако к врачам он обращаться до последнего не стал, пояснил собеседник. Он добавил, что ему ввели лекарство, которое помогает при нехватке кислорода, но негативно сказывается на других органах.

Ранее сообщалось, что отцу спортсмена сделали тест на коронавирус. По данным телеграмм-канала Baza, он показал положительный результат.