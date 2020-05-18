Во Франции впервые за 30 лет женщина родила шестерню

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18 мая 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Новорожденный. Фото: pixabay.com

Во Франции впервые за 30 лет на свет появилась шестерня. Известно, что пять девочек и мальчик родились в больнице в Страсбурге.

Новорожденных, весом от 630 до 730 грамм, при помощи кесарева сечения родила женщина, которая уже воспитывает двух старших детей.

Для того чтобы помочь малышам появиться на свет, была задействована команда из 30 медиков. Младенцы были помещены в неонатальную реанимацию, им предстоит провести в больнице еще несколько месяцев.

Рождение шестерни - редкое явление, которое происходит в мире в среднем один раз за 4,7 миллиарда родов.

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