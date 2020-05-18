В Европарламенте произошла крупнейшая в истории утечка данных. Свыше тысячи учетных записей работников организации и более 15 тысяч аккаунтов специалистов по делам Евросоюза попали в Сеть.
Общедоступной стала конфиденциальная информация, среди которой адреса электронных почт и зашифрованные пароли. Однако эксперты заверяют, что злоумышленники не смогут воспользоваться обнародованными данными.
«Эти данные использовались на старом сайте. Сейчас пользователям ничего не угрожает, потому что в прошлом году был запущен новый сайт, где система требует полностью менять свой пароль каждые три месяца», - заявил представитель Европейской Народной Партии Педро Лопес де Пабло.
При этом специалисты отмечают, что многие депутаты используют один и тот же пароль для доступа к разным ресурсам, а потому риск остается.