Рентгенологи полагают, что COVID-19 мог попасть во Францию еще в ноябре прошлого года

Рентгенологи больницы Альберта-Швайцера в Кольмаре на востоке Франции проанализировали 2,5 тыс. рентгеновских снимков и сделали вывод, что COVID-19 мог попасть в страну еще в ноябре 2019 года.

Врач-рентгенолог Мишель Шмидт заявил, что на некоторых результатах флюорографии пациентов были выявлены типичные аномалии легких, вызываемые коронавирусом нового типа. Первый "подозрительный" снимок был сделан еще 16 ноября, 12 снимков были выявлены в декабре, а еще 16 – в январе.

Издание Le Parisien также отмечает, что с 15 по 28 октября прошлого года в Ухане (Китай) проводились Всемирные военные игры. Французские журналисты не раз писали о том, что вышеуказанное мероприятие могло привести к распространению коронавирусной инфекции в мире.