Для верующих открыли главный храм католического мира – собор Святого Петра в Ватикане

Для верующих и паломников открыли главный храм католического мира – собор Святого Петра в Ватикане, который ранее был временно закрыт из-за стремительного распространения коронавируса нового типа.
Собор закрыли для посещений 10 марта. За время карантина в храме прошли лишь несколько пасхальных служб во главе с Папой Римским Франциском и участием нескольких человек. Кроме того, каждый день там молилась небольшая группа монахинь.
Уточняется, что допуск верующих и паломников в собор Святого Петра будут регулировать сотрудники ватиканской жандармерии, а также добровольцы Мальтийского ордена. Посетителям будет необходимо использовать маски или респираторы.