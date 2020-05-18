Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Для верующих открыли главный храм католического мира – собор Святого Петра в Ватикане

, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ansa

Для верующих открыли главный храм католического мира – собор Святого Петра в Ватикане
собор Святого Петра, pixabay.com

Для верующих и паломников открыли главный храм католического мира – собор Святого Петра в Ватикане, который ранее был временно закрыт из-за стремительного распространения коронавируса нового типа.

Собор закрыли для посещений 10 марта. За время карантина в храме прошли лишь несколько пасхальных служб во главе с Папой Римским Франциском и участием нескольких человек. Кроме того, каждый день там молилась небольшая группа монахинь.

Уточняется, что допуск верующих и паломников в собор Святого Петра будут регулировать сотрудники ватиканской жандармерии, а также добровольцы Мальтийского ордена. Посетителям будет необходимо использовать маски или респираторы.

ЕТ

Общество

В России создали «сверхточный тест» на коронавирус: результат за два часа

В России создали «сверхточный тест» на коронавирус: результат за два часа

Компания «ТестГен» Ульяновского наноцентра Ulnanotech получила регистрацию Росздравнадзора на запуск массового производства «сверхточного теста» на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, они готовы вывести свои разработки на международный рынок.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью