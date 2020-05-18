Для верующих открыли главный храм католического мира – собор Святого Петра в Ватикане

Для верующих и паломников открыли главный храм католического мира – собор Святого Петра в Ватикане, который ранее был временно закрыт из-за стремительного распространения коронавируса нового типа.

Собор закрыли для посещений 10 марта. За время карантина в храме прошли лишь несколько пасхальных служб во главе с Папой Римским Франциском и участием нескольких человек. Кроме того, каждый день там молилась небольшая группа монахинь.