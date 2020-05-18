Источники: уволенный генинспектор Госдепа проверял данные о злоупотреблении Помпео полномочиями

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18 мая 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, pixabay.com

В СМИ появилась информация о том, что генерального инспектора госдепартамента США Стива Линика уволили после того, как он проверил обращение госсекретаря страны Майка Помпео с подчиненными.

Как сообщает телеканал NBC, ссылаясь на свои источники в конгрессе, Линик организовал проверку из-за сообщений о том, что Помпео якобы заставляет помощника из аппарата Госдепа гулять со своей собакой, забирать вещи из химчистки, а также заказывать столики в ресторанах, передает ФБА "Экономика сегодня".

Несколько дней назад президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уволил Стива Линика, причем это случилось после рекомендации Майка Помпео.