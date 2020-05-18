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Трамп заявил о большом сокращении случаев заражения коронавирусом в США

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп заявил о большом сокращении случаев заражения коронавирусом в США
президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувшее воскресенье, 17 мая, заявил о существенном снижении количества случаев заражения коронавирусом нового типа в стране за последнее время.

По словам американского лидера, у него есть хорошие новости для жителей США – число случаев COVID-19 в настоящий момент снижается практически по всей территории страны. Трамп, однако, добавил, что "есть некоторые исключения".

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено 1,486 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 89,55 тысячи человек, вылечились 268 тысяч пациентов.

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