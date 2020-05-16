В США ученые обнаружили антитело, которое полностью блокирует коронавирус

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16 мая 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

лекарство, фото: pexels.com

В США ученые одной из биофармацевтических компаний сделали заявление о прогрессе обнаружения антитела, которое полностью, на 100 % блокировать коронавирус COVID-19 и тем самым защитить клетки человека от заражения.

По данным источника Fox News, американские ученые проанализировали миллиарды антител, среди которых выявили сотни способных влиять на коронавирус, выделили из них около десяти и в при дальнейшем их изучении обнаружили одно — STI-1499, которое может побороть вирус.

Согласно информации исследователей, это антитело "обволакивает" вирус и выводит его из организма за четыре дня.

Ученые подчеркнули, что это лекарственный препарат, и он точно работает.

Основатель биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics Доктор Джи отметил, что исследования пока проходили только в лабораторных условиях. Выпуск препарата еще не разрешен.

Доктор Джи считает, что это лекарство поможет людям вернуться к прежней жизни, без ограничений, без соблюдения социальной дистанции.