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На поминальной службе в США открыли стрельбу, 13 пострадавших

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

На поминальной службе в США открыли стрельбу, 13 пострадавших
пистолет, pixabay.com

Утром в понедельник стало известно, что в американском штате Луизиана была открыта стрельба. Согласно последней информации осведомленных источников, инцидент случился во время поминальной службы.

Уточняется, что стрельба была открыта в городе Богальюза. В результате происшествия пострадали не менее тринадцати человек. Подчеркивается, что один из получивших ранение граждан в настоящий момент находится в критическом состоянии.

Сотрудники местной полиции сейчас проводят расследование. Подозреваемого в совершении преступления задержать пока не удалось.

ЕТ

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