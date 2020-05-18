На поминальной службе в США открыли стрельбу, 13 пострадавших

Утром в понедельник стало известно, что в американском штате Луизиана была открыта стрельба. Согласно последней информации осведомленных источников, инцидент случился во время поминальной службы.
Уточняется, что стрельба была открыта в городе Богальюза. В результате происшествия пострадали не менее тринадцати человек. Подчеркивается, что один из получивших ранение граждан в настоящий момент находится в критическом состоянии.
Сотрудники местной полиции сейчас проводят расследование. Подозреваемого в совершении преступления задержать пока не удалось.