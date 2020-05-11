Пять человек пострадали при стрельбе в парке в Техасе

В парке американского города Форт-Уэрт, расположенного в штате Техас, произошла стрельба. Согласно последней информации местной полиции, пострадали в результате случившегося не менее пяти человек.

Данные о стрельбе в парке, где находились около 600 человек, поступили полицейским накануне вечером. Сначала там запускали фейерверки, а затем раздались около 30 выстрелов.

Впоследствии было установлено, что неподалеку от автозаправки рядом с парком также была зафиксирован стрельба. Устанавливается связь между этими происшествиями. Информации о причинах инцидента и нападавших к настоящему моменту нет.