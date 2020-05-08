Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Дорожный конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы

, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Дорожный конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы
пистолет, pixabay.com
В центре Москвы произошел дорожный конфликт, который закончился стрельбой. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 8 мая, предоставили в разговоре с журналистами сотрудники столичного главка МВД.
 
В полицию обратился мужчина, который заявил, что неизвестные на автомобиле Mercedes в ходе конфликта выстрелили, по его словам, из неустановленного оружия, после чего скрылись. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Машину предполагаемых злоумышленников полицейские обнаружили у дома под номером 8 на Большой Серпуховской улице, в автомобиле никого не оказалось.
 
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются личности участников инцидента.
ЕТ

Общество

Голикова сообщила, кто получил единовременные выплаты к 75-летию Победы

Голикова сообщила, кто получил единовременные выплаты к 75-летию Победы

Голикова сообщила, что единовременные выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 миллиона человек. Выплаты произведены участникам Великой Отечественной войны и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью