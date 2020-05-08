Дорожный конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы

В центре Москвы произошел дорожный конфликт, который закончился стрельбой. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 8 мая, предоставили в разговоре с журналистами сотрудники столичного главка МВД.

В полицию обратился мужчина, который заявил, что неизвестные на автомобиле Mercedes в ходе конфликта выстрелили, по его словам, из неустановленного оружия, после чего скрылись. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Машину предполагаемых злоумышленников полицейские обнаружили у дома под номером 8 на Большой Серпуховской улице, в автомобиле никого не оказалось.