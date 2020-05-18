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Женщина-пилот погибла в авиакатастрофе в Канаде

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Женщина-пилот погибла в авиакатастрофе в Канаде
кабина пилота, pixabay.com

На территории Канады накануне потерпел крушение самолет группы высшего пилотажа Snowbirds. Согласно последней информации ВВС страны, в результате данной авиакатастрофы погибла женщина-пилот. 

Уточняется, что авария унесла жизнь капитана Дженнифер Кейси, которая служила в ВВС Канады с 2014 года. С 2018 года женщина находилась на должности официального представителя по связям с общественностью группы Snowbirds.

О личности второго пилота, который серьезно пострадал в результате крушения самолета, данных пока нет. Информации о том, что стало причиной авиакатастрофы, также не поступало.

ЕТ

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