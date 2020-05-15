Истребитель F-22 потерпел крушение во Флориде

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15 мая 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

пилот, pixabay.com

Во Флориде потерпел крушение истребитель США пятого поколения F-22. Согласно последней информации командования авиабазы ВВС "Эглин", происшествие случилось при выполнении учебного полета.

Уточняется, что место крушения F-22, приписанного к 43-й истребительной эскадрилье и входящий в состав 325-го истребительного авиакрыла, находилось примерно в 20 километрах к северо-востоку от главной базы "Эглин" на учебном полигоне.

Пилот истребителя благополучно катапультировался и был госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное. В результате случившегося погибших нет.