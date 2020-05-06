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Медицинский самолет потерпел крушение в Аргентине

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Медицинский самолет потерпел крушение в Аргентине
шасси, pixabay.com

Медицинский самолет потерпел крушение в Аргентине. Согласно последней информации осведомленных источников, данное происшествие случилось во время посадки в аэропорту города Эскеля в предгорье Анд.

Информацию о крушении самолета подтвердили к настоящему моменту в аргентинском совете по безопасности на транспорте.

Установлено, что в момент случившегося на борту воздушного судна находились четыре человека – два пилота, врач и медсестра. Они должны были произвести эвакуацию из Эскеля трехлетнего мальчика с пороком сердца. О судьбе людей информации нет.

ЕТ

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