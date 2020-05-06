Медицинский самолет потерпел крушение в Аргентине. Согласно последней информации осведомленных источников, данное происшествие случилось во время посадки в аэропорту города Эскеля в предгорье Анд.
Информацию о крушении самолета подтвердили к настоящему моменту в аргентинском совете по безопасности на транспорте.
Установлено, что в момент случившегося на борту воздушного судна находились четыре человека – два пилота, врач и медсестра. Они должны были произвести эвакуацию из Эскеля трехлетнего мальчика с пороком сердца. О судьбе людей информации нет.