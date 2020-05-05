Самолёт рейса «Москва – Уфа» подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

В экстренных службах сообщили, что пассажирский самолет рейса «Москва-Уфа» подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«Самолет, вылетевший около часа назад из Москвы в Уфу, подал сигнал тревоги. По предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва на борту», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что через 35 минут самолет должен был приземлиться в аэропорту назначения.
Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого отказал левый двигатель. Речь идет о рейсе, который следовал из Саратова в Москву.