Самолёт рейса «Москва – Уфа» подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

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5 мая 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В экстренных службах сообщили, что пассажирский самолет рейса «Москва-Уфа» подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Самолет, вылетевший около часа назад из Москвы в Уфу, подал сигнал тревоги. По предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва на борту», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что через 35 минут самолет должен был приземлиться в аэропорту назначения.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого отказал левый двигатель. Речь идет о рейсе, который следовал из Саратова в Москву.