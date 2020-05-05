Капитан сгоревшего год назад в Шереметьево SSJ-100 рассказал о своем видении причины трагедии

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5 мая 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: соцсети

Командир совершившего в прошлом году в Шереметьево жесткую посадку самолета SSJ-100 рассказал, что, по его мнению, могло стать причиной трагедии, унесшей десятки жизней.

Денис Евдокимов уверен, что авария произошла из-за несоответствия нормам летной годности. «Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит — безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму», - считает пилот.

Ровно год назад, 5 мая 2019 года, в Шереметьево совершил жесткую посадку самолет Sukhoi Superjet 100. Из-за возгорания на борту лайнера погибло более 40 человек.