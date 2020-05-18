В Испании продолжают ослаблять введенные из-за COVID-19 ограничения

В понедельник стало известно, что около 70% жителей Испании с сегодняшнего дня будут находиться на новом этапе ослабления ограничений, введенных в стране ранее из-за пандемии коронавируса нового типа.

Правительство сочло, что Мадрид, Барселона и некоторая часть автономного сообщества Кастилия-и-Леон пока не готовы к переходу на первый этап ослабления ограничений, вследствие чего остаются в "нулевой фазе".

Остальные части страны переходят на первый этап, в рамках которого им позволено встречаться с родными и друзьями, проживающими в одной провинции. Собираться группами более 10 человек по-прежнему запрещено. Нельзя навещать пожилых родственников в домах престарелых.

Бары, кафе и рестораны могут открыть террасы для посетителей, однако там может быть занято не более половины обычного числа столиков. Торговые точки площадью до 400 кв. метров будут открыты для посетителей, но с некоторыми ограничениями. Музеи, театры, церкви и спортзалы будут частично открыты. Маски в общественных местах останутся обязательными.