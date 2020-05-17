Украинского министра подловили на фейке

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17 мая 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Глава минздрава Украины Максим Степанов попал в конфуз. Он сказал, что в Париже закрыли метро. Жители французской столицы опровергли эту информацию.

С фейком глава украинсого минздрава выступил на брифинге. Он рассказывал о мерах против коронавируса. Чиновника спросили, закрывалось ли в других странах метро.

«Если мы говорим о других странах, то в городе Ухань, который первым столкнулся с коронавирусной болезнью, метро не работало 2 месяца», — заявил Максим Степанов: «Также метро было остановлено в Париже, около 40 станций было остановлено в Лондоне. Также 24 марта после введения карантина в Индии, кроме другого транспорта было остановлено метро».

После этого в интернете разгорелись словесные баталии. В полемику вступил бывший депутат Верховной Рады Андрей Шкиль. Он сейчас проживает в Париже.

«Все в порядке», — рассказал бывший парламентарий про работу парижского метро: «Как возило весь карантин людей, так и сейчас возит. Только в масках быть обязательно».

Проблемы с метро в Киеве возникли в самом начале пандемии. В украинской столице была закрыта подземка. Это вызвало транспортный коллапс. Люди были вынуждены пересесть на маршрутки. В результате очереди на маршрутные такси выросли до километровых размеров.