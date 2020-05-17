Премьер Бельгии отреагировала на «коридор позора», устроенный для нее врачами

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17 мая 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

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После акции медперсонала, которая была устроена в больнице Сен-Пьер в Брюсселе, премьер-министр Бельгии Софи Вильмес сделала заявление: "Надо слушать, когда что-то идет не так, и объяснять".

По словам премьера, она провела внутри медучреждения долгий разговор с представителями медперсонала. "Никто не может утверждать, что он не видел, не понял или не почувствовал сложную ситуацию медицинского персонала, которая образовалась еще до кризиса, а затем только обострилась", - отметила Софи Вильмес. Премьер подчеркнула в интервью телеканалу RTL, что ее целью было, наоборот, улучшить ситуацию, провести переоценку этой профессии.

Врачи одной из ведущих в Бельгии больниц - "Сен-Пьер" - организовали "коридор презрения и позора" премьер-министру королевства Софи Вильмес, которая посетила сегодня это медицинское учреждение. Весь персонал выстроился в две шеренги и повернулся к кортежу премьер-министра спиной.