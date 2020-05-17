В Чернобыле подловили собак, воровавших яблоки

Фотоловушки зафиксировали в Чернобыле «воровство» яблок. Этим занимались енотовидные собаки. Снимок опубликовала пресс-служба заповедника.
Воровство условное. На самом деле, яблоки были положены специально. В чернобыльский лес их притащили волонтеры.
Подкормка животным понадобилась после крупных пожаров, которые поглотили чернобыльские леса некоторое время назад. Сейчас зверям в заповеднике особенно трудно. В огне сгорели источнии их пропитания.
Подобные мероприятия не новшество. Некоторое время назад в Турции сотрудники жандармерии дали козлам еды. А в Австралии после масштабных пожаров с вертолетов была сброшена пища для кенгуру.