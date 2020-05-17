В Чернобыле подловили собак, воровавших яблоки

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17 мая 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба Чернобыльського радиационно-экологического заповедника

фото пресс-службы Чернобыльського радиационно-экологического заповедника

Фотоловушки зафиксировали в Чернобыле «воровство» яблок. Этим занимались енотовидные собаки. Снимок опубликовала пресс-служба заповедника.

Воровство условное. На самом деле, яблоки были положены специально. В чернобыльский лес их притащили волонтеры.

Подкормка животным понадобилась после крупных пожаров, которые поглотили чернобыльские леса некоторое время назад. Сейчас зверям в заповеднике особенно трудно. В огне сгорели источнии их пропитания.

Подобные мероприятия не новшество. Некоторое время назад в Турции сотрудники жандармерии дали козлам еды. А в Австралии после масштабных пожаров с вертолетов была сброшена пища для кенгуру.