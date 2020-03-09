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Турецкие военные дали козлам еды

, 14:27 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Турецкие военные дали козлам еды
Горные козлы на фото Globallookpress.com/ Stephan Schulz

Жандармерия Турции доставила корм в провинцию Ван. Там были замечены дикие голодные животные.

За эту спецоперацию турецких военных уже поблагодарили экологи. Сотрудники жандармерии доставили корм в горы, в районе Гюрпынар, провинции Ван. Это труднодоступный участок. Некоторое время назад там были замечены горные козлы.

«Местные жители оставляют сено для животных, но этого явно недостаточно», — выразил признательность один из руководителей турецкого управления природных и национальных парков Мустафа Шентурк: «Ввиду наличия снега и труднодоступности района, где обитают животные, экологи обратились за помощью к военным».

Сейчас дикие животные попали в трудную ситуацию. Голод заставляет их спускаться с гор к подножью. Уже там их подкармливают люди.

Турецкие армейцы сбросили около тонны сена для диких козлов. Похожая ситуация была в Австралии. Там спасали оголодавших кенгуру. Из-за пожаров эти животные остались без кормовой базы.

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