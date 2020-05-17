Ученые смогли искусственно создать COVID-19

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17 мая 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Ученым удалось создать коронавирус COVID-19 в лаборатории при помощи метода обратной генетики. Новая искусственная копия вируса проявляет те же свойства, что и оригинал.

При этом ученые продолжают споры о том, можно ли было изначально вывести COVID-19 в лаборатории. Одни считают, что вирус можно лишь скопировать «по инструкции природы». Другие уверены, что возможно усовершенствовать уже имеющийся.

«Искусственно собрать вирус можно, но только по рецепту, который придумала природа. Как можно сделать вирус с особенностями, о которых ученые ничего не понимают?», - поделилась мнением генетик Светлана Боринская.